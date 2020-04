Magazine Lucas Lucco demite 20 funcionários e cancela agenda de trabalho até o fim de 2020

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

A pandemia do novo coronavírus vem afetando o mundo do entretenimento. Apesar das lives (transmissões ao vivo através das redes sociais), muito artistas estão precisando alterar planos e agendas de trabalho.

O cantor Lucas Lucco, 29, por exemplo, tomou a decisão de cancelar sua agenda de shows até o fim de 2020 e com isso, demitiu cerca de 20 funcionários da sua equipe. Segundo o comunicado divulgado pela assessoria do músico, ele acredita que é inviável fornecer entretenimento pago para a maioria das pessoas este ano.

“Vivemos e viveremos um momento econômico muito difícil. Pois acredito eu, que vamos precisar de um tempo pra nos recuperamos tanto financeiro, emocional e espiritualmente. As pessoas vão estar menos dispostas a encarar uma aglomeração até que tenhamos segurança para tal. Eu como artista, não me sentiria bem, em um ano onde o medo tomou conta do nosso país e no mundo”, pronunciou Lucco.

Quanto as demissões, o cantor afirmou que está acertando os detalhes dos direitos trabalhistas para que todos os funcionários que foram dispensados não fiquem no prejuízo. “Para que todos consigam receber corretamente os seus direitos até termos uma previsão de volta. Infelizmente não é possível mantê-los agora, sem shows, mas quando tudo isso passar, com certeza estaremos juntos novamente”, escreveu.

Focado em contribuir com doações por meio de lives e shows online, Lucco contou que já tem planos maiores para quando tudo voltar ao normal. “Planejo gravar o DVD entre novembro e dezembro, um ‘DVD do bem’. A entrada terá um valor simbólico revertido para instituições e 1 kg de alimento, que também serão doados.”

O músico fez questão de reforçar que apesar das expectativas, tudo dependerá dos desdobramentos da pandemia. “Se as coisas melhorarem, posso reaver sobre os shows desse ano, tentando encontrar junto aos contratantes um novo método de valor de entrada”

Lucas Lucco começou 2020 focado em seu projeto De Bar em Bar, lançado oficialmente em 2019 e que ganhou o segundo volume em Uberlândia no início do ano. O cantor disse que o trabalho era uma resposta do seu tempo longe dos palcos, já que investiu na carreira de ator e participou das novelas “Malhação” (2016) e “Sol Nascente” (2017) , na TV Globo.

“Decidi que, de três em três meses, gravaria um DVD com, no máximo, sete músicas inéditas e escolheria regiões diferentes do Brasil para poder receber o projeto. Agora senti vontade de retomar a carreira e preencher essa lacuna de músicas que eu deixei de lançar, vamos dizer assim, por causa das novelas.”

Assim como todos os artistas, Lucco foi surpreendido com a pandemia da Covid-19, e por isso, adiou o projeto De Bar em Bar.

