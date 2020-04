Celebridades Renata Kuerten deve se casar apenas no cartório este ano por causa de pandemia

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

O casamento de Renata Kuerten, 31, estava programado para acontecer ainda em 2020, após anos da apresentadora “enrolando” o namorado Alberto Senna, como ela mesma brinca.

No entanto, a cerimônia deve ser adiada em mais um ano por conta da pandemia do novo coronavírus. “A gente ia fazer em outubro. Tinha pensado em setembro, por ser meu aniversário, mas vamos fazer dez anos de namoro em outubro”, contou Kuerten em coletiva virtual com a imprensa nesta quarta-feira (29).

Isolada em casa com o noivo, ela revelou que planejava casar-se no cartório em outubro e fazer uma festa só para a família no final do ano, em um parque de pesca em Braço do Norte (Santa Catarina). Os convites, inclusive, já estavam sendo providenciados antes da pandemia –só falta mesmo a aliança, brincou a apresentadora.

“Já pensei em tudo. Seria um casamento bem ‘roots’. Lá é tudo de madeira, grama… As pessoas ficam ao ar livre e é bem bonito. E pensamos em contratar uma dupla sertaneja”, contou. “Essa seria a festa da família, esse ano. Mas agora, com essa situação toda, temos que dar prioridade para a saúde e segurança.”​

Apesar das previsões de que a pandemia esteja contida até o final de 2020, Kuerten afirma que não terá tempo suficiente para planejar a festa, e por isso ela deverá acontecer apenas em 2021.

O casamento no civil está mantido para este ano, “com certeza”, diz ela. “O importante neste momento é a gente ter calma e paciência. Acredito que quando passarmos por tudo isso, a gente vai levar [muitas coisas] como aprendizado e vai ter algo muito melhor por trás”.

Antes do casamento, Kuerten estará no ar tratando do assunto na 2ª temporada de “Um Show de Noiva”, programa que ela protagoniza para o canal E!, que estreia 7 de maio, às 22h.

Nos dez novos episódios (cada um focado em uma noiva), a apresentadora, junto à expert em casamentos Constance Zahn, ajuda noivas a encontrarem o vestido perfeito para subirem ao altar, ressaltando a “beleza de cada uma”, independente de padrões de beleza.

“Antes eu era muito leiga no assunto”, lembra Kuerten, que conta que aprendeu muito sobre tecidos, cortes e até personalidade com Zahn. Sem adiantar muitas novidades sobre a 2ª temporada, ela já havia contado que um dos episódios mais emocionantes será o de uma noiva cadeirante. Também haverá episódios com looks coloridos, vestido de noiva com bolso e muito estresse com as acompanhantes das noivas.

“É até uma dica para as noivas: vá com tudo esquematizado na sua cabeça, com o que você deseja. Se for para ajudar, leve sua mãe, prima ou amiga. Mas se não for ajudar, não leve”, diz a apresentadora.

Kuerten conta ainda que, durante as gravações da nova temporada, chegou a decidir por seu vestido de noiva: uma peça bordada, com cauda, costas abertas e decote fechado, já aprovada pela sua família. “Uma hora eu pensei: ‘Quero ter esse momento, de escolher meu vestido, fazer lista de casamento, escolher acessórios”, conta. “Hoje em dia já tenho tudo programado [para o meu casamento] na minha cabeça”.​

