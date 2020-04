Celebridades Anitta troca flertes picantes com apresentador da MTV nas redes sociais

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Durante live cantora afirmou que "pegaria" Gui Araújo Foto: Divulgação Durante live cantora afirmou que "pegaria" Gui Araújo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o fim recente do seu namoro com o empresário o Gabriel David, Anitta, 26, já está com novo “contatinho” em vista. Dessa vez a cantora está trocando flertes nas redes sociais com o apresentador da MTV, Gui Araújo, 32.

Sempre trocando comentários picantes na internet, o mais recente chamou atenção do influenciador digital Leo Picon, amigo em comum dos dois. Anitta compartilhou um vídeo em que aparecia pintando uma parede da sua casa e escreveu na legenda: “Não tem para onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem para minha”. Araújo não perdeu tempo e comentou: “Posso ir já?”. A cantora não demorou para responder o apresentador da MTV: “Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver…”

Outro comentário ousado da cantora para Gui Araújo foi em uma publicação do apresentador em que ele usava um roupão. “Você também prefere tirar para eu experimentar antes?”, escreveu a cantora. “Acho melhor sim, afinal… que bom gosto você tem”, rebateu Araújo.

Na live do humorista Maurício Meirelles na semana passada, Anitta comentou que estava de olho no apresentador. “Pegaria”, afirmou. Ela também aproveitou o momento para contar sua experiência na cama com o cantor colombiano Maluma. Gui Araújo é ex-namorado da influenciadora digital Gabi Brandt, e ficou conhecido após participar do primeira temporada do “De Férias com o Ex”, na MTV, em 2016.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades