Luis Roberto manda recado a Vini Jr por atitude do atacante no jogo do Brasil contra o Paraguai

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Comentarista analisou a postura do jogador da Seleção. (Foto: Reprodução)

O atacante Vini Jr recebeu um cartão amarelo por reclamação contra a arbitragem já nos últimos minutos da goleada contra o Paraguai, na última sexta-feira (29). A atitude do atacante foi criticada pelo narrador Luis Roberto e pelos ex-jogadores Júnior e Ricardinho.

“A gente sabe que vai ter provocação, os colombianos estão em uma fase com time pronto, vai ter que ter controle emocional. Vamos para o jogo, Vini. Não precisava desse cartão amarelo. Vai ter que ficar quietinho nas provocações, tá, Vini?”, comentou Luis Roberto.

“Faz um grande jogo o Vini Jr, dois gols, chamou a responsabilidade… Não precisa levar o cartão amarelo desse jeito, reclamar. Faltam cinco minutos, 4 a 1 para o Brasil, não tem necessidade nem de falar com a arbitragem, deixa apitar”, disse Ricardinho, no sportv.

Na última rodada, o Brasil encara a Colômbia, que lidera o Grupo D da Copa América, com seis pontos. A equipe de Dorival Jr está na segunda colocação com quatro pontos. Se vencer, a Seleção Brasileira se classifica para as quartas de final na primeira colocação.

2024-06-29