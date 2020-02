Celebridades Luísa Sonza comemora 4 anos com Whindersson Nunes: “Te amo para todo sempre”

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Whindersson Nunes e Luísa Sonza completaram quatro anos juntos. Foto: Reprodução/Instagram Whindersson Nunes e Luísa Sonza completaram quatro anos juntos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Whindersson Nunes e Luísa Sonza completaram quatro anos juntos na sexta-feira (28). No Instagram, a cantora compartilhou uma foto com o humorista e aproveitou a data especial para fazer uma declaração ao marido.

“Meu Deus, que felicidade em saber que estou quatro anos vivendo com o amor da minha vida. Quatro anos que já evoluímos TANTO, mudamos TANTO, realizamos tantos sonhos, alcançamos tanta coisa, juntos! Quatro anos que nos permitimos mudar, nos redescobrir e não abrir mão da nossa individualidade, sempre JUNTOS, com respeito, diálogo, e TANTO, MAS TAAAANTO amor!”, iniciou Luisa.

Em seguida, a cantora continuou: “Em toda minha vida só vi quatro pessoas acreditarem em mim de verdade: eu mesma, meu pai, minha mãe e você. Ninguém mais acreditou tanto em mim e no meu potencial quanto vocês. E, hoje, quero aproveitar pra te agradecer. Dizer o quanto sou grata pelo tanto que você me ajudou e me ensinou nesses quatro anos”.

Luísa também agradeceu por Whindersson Nunes ser um homem “seguro” e finalizou: “Eu te admiro tanto. Por ser uma pessoa tão evoluída, que me ensina TANTO. Você me ensinou TANTO, amor, que você nem sabe. É TANTO, TANTO, que nem cabe num texto. Obrigada pelos quatro anos mais especiais, desafiadores e extraordinários da minha existência. Eu te amo pra todo o sempre. Todos os dias. Feliz 4 anos!”.

O casal se casou em fevereiro de 2018 com uma cerimônia na Capela dos Milagres, à cerca de 99 km de Maceió, capital de Alagoas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário