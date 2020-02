Celebridades Cleo posa com look de Mulher Gato

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Cleo causou furor no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram Cleo causou furor no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cleo causou furor no Instagram no início da noite de sexta-feira (28) ao compartilhar duas fotos em que aparece usando uma fantasia coladinha, inspirada na Mulher Gato, com direito à máscara e garras.

No primeiro clique, a atriz aparece com uma jaqueta preta cobrindo os ombros, máscara sobre a testa, mãos na cintura realçando suas curvas e jogando os cabelos para o alto. Na segunda, a musa aparece saindo de uma espécie de cortina com franjas em tos prateados na mesma cor de sua fantasia.

Na legenda, Cleo brincou com a jogada de cabelo e fez referência à música “Desliza e joga”, da MC Rebecca. “O desliza e joga tá diferentx! Bate cabelo felino”, escreveu.

Nos comentários, não faltou quem dissesse que gata era algo literal quando se tratava da atriz. “Literalmente uma gata”, comentou uma seguidora. “Eu casava”, apontou uma segunda, que recebeu uma resposta positiva. “Tô só esperando a aliança”, disparou Cleo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário