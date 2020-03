Celebridades Luísa Sonza é confirmada na Parada do Orgulho Gay de Nova York

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Cantora celebra participação no evento e anuncia sua primeira turnê internacional. (Foto: Reprodução/ Instagram @luisasonza)

Luísa Sonza é um dos nomes confirmados para a Parada do Orgulho Gay de Nova York, que acontece em junho. A participação da cantora foi anunciada nas redes sociais do evento. Luísa se apresenta no sábado, 27 de junho, mesmo dia de Janelle Monáe, Betty Who, Pussy Riot e Coco & Breezy.

Nas redes sociais, Luísa celebrou a participação e ainda anunciou que fará sua primeira turnê internacional em 2020.

“Vai ter Lulu na Parada de Nova York! Gente, obrigada por tudo que vocês fizeram e fazem por mim! Eu não sei como agradecer! Vou trabalhar muito pra sempre entregar pra vocês o meu melhor! E esse ano tem turnê internacional!! Eu tô tão feliz!!!! Aguardem! Obrigada.”

A Parada do Orgulho Gay de Nova York acontece entre os dias 14 e 28 de junho e conta com uma série de eventos, além dos shows musicais.

