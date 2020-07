Magazine Luísa Sonza e Vitão são flagrados juntos em supermercado

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Pela segunda vez, a cantora Luísa Sonza é vista junto com o também cantor Vitão. A loira foi vista fazendo compras com Vitão em um supermercado de Alphaville, na última quinta-feira (09).

No clique, Sonza aparece usando um moletom escuro e uma camiseta amarela. Já o artista, estava de bermuda e com uma camisa listrada. Ela afirmou que segue solteira após terminar seu casamento com o humorista Whindersson Nunes. “O dia que eu tiver algo sério com alguém, aviso”, disse Luísa Sonza.

