Lula anuncia a volta do programa Minha Casa, Minha Vida, caso seja eleito

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

O petista se reuniu com empresários da construção civil em São Paulo Foto: Divulgação/PT O petista se reuniu com empresários da construção civil em São Paulo. (Foto: Divulgação/PT) Foto: Divulgação/PT

Durante encontro com empresários da construção civil em São Paulo, o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a volta do programa Minha Casa, Minha Vida, caso seja eleito em outubro.

“Se a gente ganhar as eleições, a partir de 1º de janeiro, a primeira coisa que quero fazer e dizer a vocês é que o Minha Casa, Minha Vida vai voltar a ser um programa de governo, e a gente sabe da necessidade de adequar a taxa de juros à possibilidade de sobrevivência de quem quer fazer investimento”, disse o petista no começo da noite de terça-feira (23).

“O Estado precisa se cercar de possibilidade econômica, utilizar os seus bancos para ajudar, ou através do orçamento da União ou de financiamento, para garantir que as casas sejam construídas porque quem está sendo prejudicado é a parte da população mais vulnerável, a de renda mais baixa, a que mais precisa de casa nesse País”, prosseguiu Lula.

Ele afirmou que, assim como a primeira versão do Minha Casa, Minha Vida, a segunda não seria um programa construído no gabinete da Presidência da República, mas em diálogo com o setor, além de governadores e prefeitos.

