Lula anuncia Randolfe, Jaques Wagner e José Guimarães como líderes do governo

29 de dezembro de 2022

Senador Randolfe Rodrigues é o representante do governo no Congresso

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (29) Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE) como líderes no governo entre os parlamentares.

O senador do Amapá será o líder do governo no Congresso; o ex-governador da Bahia e atual senador, no Senado; e o deputado cearense, na Câmara.

