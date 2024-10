Política Lula anuncia substituto de Jaques Wagner na liderança do governo no Senado

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Senador assumirá a função de forma provisória no lugar de Jaques Wagner, que irá se afastar por causa de uma cirurgia. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o senador Otto Alencar (PSD-BA) assumirá interinamente a liderança do governo no Senado. Ele ficará no lugar do senador Jaques Wagner (PT-BA), que se afastará para a realização de uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

O chefe do Executivo anunciou a escolha ao lado dos dois senadores durante evento do governo em Salvador (BA) sobre investimento na área de Educação na Bahia.

“Eu queria fazer um anúncio aqui. Só os dois sabem. O Wagner vai ter que sair para fazer uma cirurgia no pé porque ele quer voltar a jogar bola agora que o Bahia está melhorando. Ele quer ver se ele consegue voltar a jogar”, brincou Lula.

O chefe do Executivo continuou: “eu quero dizer para vocês que eu já escolhi o companheiro Otto para suceder o Wagner na liderança do Senado porque o Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo”.

O procedimento de Jaques Wagner deve ser realizado neste sábado (19). Ele deve ficar afastado por pelo menos 30 dias, período em que não poderá apoiar o pé no chão.

Nas redes sociais, após o anúncio de Lula, Jaques Wagner afirmou que continuará atuando de forma remota em parceria com Otto, a quem chamou de um “importante aliado” do governo.

“Ficarei impedido de ir a Brasília entre 30 e 45 dias. Seguirei atuando remotamente, em parceria com o senador Otto, que emprestará sua experiência e habilidade de diálogo para ajudar a negociar projetos importantes no Senado. Vamos juntos!”, disse.

Em conversa com jornalistas na última terça (15), Jaques afirmou que, apesar do afastamento das atividades presenciais, ainda continuará no “ar” e disponível de modo virtual. No mesmo dia, o senador se reuniu com Lula para debater quem ficaria no lugar dele.

“Eu esperei passar o primeiro turno [das eleições]. Nunca tem um bom momento. Se eu fosse fazer em dezembro, ia ficar para fevereiro e aí tem eleição da Mesa. Mas eu não vou ficar fora do ar”, disse o senador na terça-feira.

Jaques ocupa o cargo de liderança desde o início do governo. Já Otto Alencar é o atual líder da bancada do PSD na Casa.

No Senado, durante o afastamento de Jaques, devem se intensificar as articulações sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária. A intenção do governo é que o texto seja aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em novembro, para que a proposta vá a plenário no início de dezembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-anuncia-substituto-de-jaques-wagner-na-lideranca-do-governo-no-senado/

Lula anuncia substituto de Jaques Wagner na liderança do governo no Senado

2024-10-18