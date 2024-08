Política Lula assina decreto que promete aumentar oferta de gás natural e baratear o produto

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O gás natural é usado como insumo para uma série de produtos, seja como matéria-prima ou como fonte de calor. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula defendeu que a empresa deva ser utilizada na governança de dados e que a estatal tenha estrutura para desenvolver a I.A brasileira (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nessa segunda-feira (26) um decreto que promete aumentar a oferta de gás natural, barateando o insumo para a indústria. O decreto é resultado do grupo de trabalho do “Programa Gás para Empregar”, que há mais de um ano estuda maneiras de incentivar o mercado.

O gás natural é usado como insumo para uma série de produtos, seja como matéria-prima ou como fonte de calor, representando grande parte dos custos da indústria. O barateamento do gás é uma forma de incentivar o setor.

“Com os preços de gás competitivos, vamos reaquecer nossa indústria intensiva nacional. Isso trará R$ 85 bilhões em arrecadação com o Gás para Empregar”, disse Silveira na ocasião.

O decreto dá mais poder à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para atuar em todos os elos da cadeia e determinar a redução dos índices de reinjeção de gás.

Na reinjeção, o gás extraído dos campos de petróleo é injetado novamente nos poços. Isso é feito, principalmente, por três razões:

* melhorar a extração de petróleo: a reinjeção de gás é usada para aumentar a produção de petróleo, exercendo pressão dentro dos poços;

* falta de infraestrutura: é necessário a instalação de gasodutos para trazer a produção de gás até a costa; unidades de processamento — que funcionam como “refinarias” de gás —para processar o insumo de acordo com especificações químicas; e gasodutos de transporte para levar o gás até os centros de consumo;

* alto teor de carbono: o gás do pré-sal tem alto teor de gás carbônico, o que torna o seu processamento mais custoso. Por isso, as petroleiras optam por reinjetar o gás e aumentar a produção de petróleo.

No pré-sal, os índices de reinjeção vêm batendo recordes, acima dos 50%. Ou seja, mais da metade da produção de gás é injetada novamente no solo. O texto também dá poder para a ANP determinar o aumento da produção em campos em operação, revisitando os planos de desenvolvimento apresentados pelas petroleiras à agência reguladora.

Já a estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) deve atuar como planejadora da infraestrutura, sinalizando a possibilidade de se utilizar “hubs” — produção compartilhada entre outros campos — e a infraestrutura existente para processamento de gás. O decreto assinado por Lula cria uma tarifa regulada para o acesso às infraestruturas essenciais —como gasodutos e unidades de processamento de gás (que funcionam como “refinarias”).

Isso significa que a ANP vai poder determinar as tarifas de acesso, que hoje são negociadas entre as empresas. O texto diz que a tarifa regulada será a “remuneração mínima” solicitada pelo dono da infraestrutura para recuperar o investimento, atualizada pela inflação e amortização do investimento ao longo do tempo.

De acordo com a minuta de decreto, o governo também vai limitar a exportação de gás natural, quando observar que a “oferta futura de gás natural não será suficiente para atender à demanda dos consumidores nacionais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-assina-decreto-que-promete-aumentar-oferta-de-gas-natural-e-baratear-insumo/

Lula assina decreto que promete aumentar oferta de gás natural e baratear o produto

2024-08-26