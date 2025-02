Política Lula avisa a aliados que descarta trocar ministros de Portos, Transportes e Cidades

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em meio às discussões de mudanças na composição de seu ministério, o presidente Lula pretende manter alguns ministros. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio às discussões de mudanças na composição de seu ministério, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no cargo, e descartou a hipótese de mandá-lo para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Com isso, segue o impasse sobre a insatisfação do Centrão com o comando da SRI, hoje com o petista Alexandre Padilha.

Outros ministros

Segundo informações do Broadcast/Coluna do Estadão, o presidente também adiantou a interlocutores que outros dois ministros do setor de infraestrutura permanecerão em seus cargos: Jader Filho, do Ministério das Cidades, e Renan Filho, do Ministério dos Transportes.

Pressão na base aliada

Dessas três pastas, a principal pressão na base aliada é por mudanças na Secretaria de Relações Institucionais. Apoiadores do governo no Congresso dizem que o ideal é ter um nome de outro partido, que não o PT de Lula no cargo. Como Silvio Costa Filho é visto como um grande articulador político entre os colegas da Câmara, característica que pesou para se tornar ministro em 2023, ele foi cogitado para assumir a SRI. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL) segue apontado no banco de apostas.

Lula está satisfeito com gestão

Em conversas na última semana, antes mesmo da posse dos novos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, respectivamente, o presidente Lula disse a interlocutores que está satisfeito com a gestão atual de Silvinho, como ele se dirige ao ministro, no comando da pasta de Portos e Aeroportos, responsável por ações em áreas sensíveis para a popularidade do governo, como a democratização do acesso a viagens aéreas.

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) é a pasta do Republicanos na divisão de poder do Executivo em busca de apoio no Congresso. A legenda passou a integrar o governo em setembro de 2023, quando Costa Filho se licenciou do cargo de deputado federal para assumir o Mpor. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-avisa-a-aliados-que-descarta-trocar-ministros-de-portos-transportes-e-cidades/

Lula avisa a aliados que descarta trocar ministros de Portos, Transportes e Cidades

2025-02-03