Política Lula cancela viagens por fortes dores no quadril

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O mandatário antecipou seu retorno de Nova York, onde participou na 78ª Assembleia Geral da ONU. Foto: Ricardo Stuckert/PR O mandatário antecipou seu retorno de Nova York, onde participou na 78ª Assembleia Geral da ONU. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu cancelar sua agenda de viagens na próxima semana por causa de fortes dores no quadril e para se preparar para uma cirurgia na área.

A equipe médica de Lula recomendou a suspensão das viagens a São Paulo e Minas Gerais para o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O mandatário antecipou seu retorno de Nova York, onde participou na 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde que chegou a Brasília na quinta (21), o petista não teve compromissos oficiais.

Apesar do cancelamento das viagens, o político retomou suas atividades na capital federal nesta sexta (22), quando foram agendadas reuniões com o ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria-Geral da União (CGU), e com Li Xi, membro do Partido Comunista da China.

Lula, que tem 77 anos, tem marcada uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril no dia 29 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-cancela-viagens-por-fortes-dores-no-quadril/

Lula cancela viagens por fortes dores no quadril

2023-09-22