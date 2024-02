Geral Lula chega à capital da Etiópia para reuniões e participação na Cúpula da União Africana

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Presidente Lula desembarca em Adis Abeba, capital da Etiópia, e é recebido pelo chanceler etíope Taye Atsekeselass. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou na tarde dessa quinta-feira (15) na capital da Etiópia, Adis Abeba. O petista foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do país, Taye Atsekeselass. A partir desta sexta-feira (16) até domingo (18), Lula terá reuniões fechadas com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmede, e participará da Cúpula da União Africana como convidado.

Além dessas agendas, há previsão que o presidente participe do evento “Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: Implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP-28”.

Esse é o segundo giro de Lula por países da África desde que tomou posse como presidente da República. Lula teve atividades no Egito nos últimos dois dias.

No ano passado, Lula passou por África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe.

Programação

Segundo a Presidência da República, na manhã desta sexta, a programação do presidente começa com a cerimônia em homenagem aos heróis da Batalha de Adwa, ocorrida em março de 1896 entre a Etiópia e a Itália. Em seguida, Lula visita o Museu Memorial de Adwa.

Na sede do governo Etíope, Lula será recebido para a cerimônia de boas-vindas e, em seguida, fará reunião com Abiy Ahmede.

O último compromisso previsto para sexta é o evento sobre financiamento climático para agricultura e segurança alimentar.

Já no sábado (17), o presidente participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

A entidade formada por 55 países passou a integrar o G20, grupo presidido neste ano pelo Brasil. Lula era um dos defensores da entrada da União Africana no bloco, que já contava com as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia

Lula deve aproveitar o encontro, com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo, para ter reuniões bilaterais com líderes de países da região.

O presidente Lula viajou para o Egito e a Etiópia acompanhado dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Anielle Franco (Igualdade Racial), Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania), Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União), e do assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial, Audo Faleiro. As informações são do portal de notícias G1.

