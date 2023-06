Geral Lula chega a Paris e se reúne com o presidente da França

22 de junho de 2023

Presidente Lula e a primeira-dama Janja são recebidos pelo líder francês Emmanuel Macron e por sua mulher Brigitte Macron. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja, foram recebidos nessa quinta-feira (22), em Paris, para um jantar oferecido pelo mandatário francês, Emmanuel Macron, aos chefes de delegação da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global e os cônjuges de chefes de Estado.

“Encerrando o dia de trabalho hoje em Paris, com jantar no Eliseu organizado pelo presidente Emmanuel Macron, em cúpula reunindo países e instituições globais para discutir financiamento sustentável. Amanhã tem mais, boa noite”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Mais cedo, perante milhares de pessoas reunidas perto da Torre Eiffel, na capital francesa, no evento “Power Our Planet”, Lula havia feito um discurso em defesa da Amazônia.

No evento que reuniu lideranças mundiais e importantes nomes da música, Lula falou em defesa de um “novo pacto financeiro global” para enfrentar o desafio climático e convidou o público que lotou o Campo de Marte a visitar o Brasil durante a COP 30. A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) será realizada em 2025 na cidade de Belém, no Pará.

“Iremos fazer a COP 30 em um estado da Amazônia, para que todos vocês tenham oportunidade de conhecer de perto o ecossistema da Amazônia, a riqueza de nossos rios e que possam compartilhar com o povo brasileiro da preservação das nossas florestas”, defendeu Lula, em discurso no palco erguido aos pés da Torre Eiffel.

Logo após o discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, Lula reafirmou o compromisso com o desmatamento zero na Amazônia e disse que o governo “fará todo e qualquer esforço para manter a floresta de pé”. O presidente sublinhou que o governo federal será muito duro contra qualquer iniciativa que queira “derrubar árvores para plantar soja, milho ou criar gado”. E enfatizou: “a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda humanidade”.

Ainda nessa quinta, Lula teve reuniões com os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Com Ramaphosa, o presidente brasileiro falou sobre a cúpula do Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, que ocorre entre os dias 22 e 24 de agosto em Johanesburgo, na África do Sul. Lula e Ramaphosa também discutiram opções para trabalhar pela paz no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Já a reunião com Miguel Díaz-Canel Bermúdez marcou a retomada do diálogo com Cuba, abandonado pelo governo anterior. Os presidentes brasileiro e cubano conversaram sobre temas ligados à América Latina e aproveitaram o encontro para debater assuntos relativos à conjuntura mundial.

Reunião bilateral

Nesta sexta-feira (23), Lula terá uma reunião bilateral com Emmanuel Macron. Lula pretende tratar com o presidente francês de temas como o combate ao desmatamento, a guerra entre Ucrânia e Rússia e divergências que impedem a entrada em vigor do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

No almoço de trabalho que terão juntos nesta sexta-feira, no Palácio do Eliseu, Macron espera convencer Lula a se reaproximar da abordagem europeia e americana da guerra na Ucrânia.

De acordo com o Planalto, o Brasil é o principal parceiro comercial da França na América Latina. No ano passado, o fluxo comercial entre os países atingiu US$ 8,4 bilhões.

Na relação entre os países, o Brasil importa produtos manufaturados, como motores e máquinas. Do outro lado, o país vende aos franceses farelo de soja, petróleo bruto, minério de ferro e celulose.

