Notícias Lula chega nesta terça a Brasília para acompanhar a transição e participar de reuniões

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











De Brasília, Lula deve embarcar para a COP-27, no Egito. (Foto: Ricardo Stuckert/PT)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que Lula deve chegar a Brasília nesta terça-feira (8) para iniciar o governo de transição.

Na capital federal, ainda segundo Randolfe, Lula deve ter reuniões com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

Randolfe afirmou ainda que sugeriu que Lula se encontrasse com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. O senador deu as declarações ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, na tarde de segunda-feira ( 7).

“No decorrer do dia, o presidente eleito deverá chegar. Com a chegada do presidente eleito, tem um conjunto de agendas que o presidente eleito deve ter com o presidente do Congresso Nacional senador Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber”, afirmou.

“Provavelmente também, aliás, provavelmente não, nós estamos defendendo, e ele deve fazer, também uma visita ao ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Então, essas agendas são algumas das agendas que devem estar sendo estruturadas para a passagem do presidente eleito”, continuou Randolfe.

Segundo o senador, Lula deve embarcar para o Egito direto de Brasília. O presidente eleito foi convidado para participar da conferência do clima COP-27.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias