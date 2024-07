Economia Lula critica declaração do presidente do Banco Central sobre valorização do salário mínimo

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Presidente da República no evento de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nessa sexta-feira (26). Lula lembrou a fala do presidente da autarquia sobre a política de valorização do salário mínimo e o aumento da inflação e questionou o “respeito” pela população. Lula indicou que teve dificuldade de acreditar na declaração.

“Esses dias o presidente do Banco Central deu uma declaração pra imprensa que eu não quis acreditar. O cidadão jovem, bem sucedido na vida, diz o seguinte: ‘Esse negócio de aumento do salário mínimo e massa salarial crescendo pode gerar inflação’. Significa que para não ter inflação o povo precisa ganhar pouco? É preciso?”, questionou Lula.

O presidente referia a uma entrevista de Campos Neto à CNN Brasil, em abril deste ano, e que passou a circular nas redes sociais nos últimos dias. Naquela ocasião, o presidente do BC destacou a preocupação sobre um eventual impacto de pressão inflacionária à frente com a sinalização do pleno emprego.

Desemprego

O comentário do presidente do BC foi feito na época após o IBGE divulgar que a taxa de desemprego no primeiro trimestre havia ficado em 7,9%, a menor para o período desde 2014. “Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha salário mínimo, quer ganhar salário mínimo? Será que pensa que o Brasil é pobre porque quer ser pobre? Não. Dê oportunidade ao pobre que ele vai fazer como fez esse pernambucano aqui, virar presidente da República”, falou.

Lula deu as declarações durante evento com anúncio de novas obras do PAC, no Palácio do Planalto, em que o governo federal divulgou mais cinco resultados do Novo PAC Seleções que somam R$ 41,7 bilhões em investimentos. No total, foram selecionados 899 empreendimentos propostos pelos 26 estados e o Distrito Federal, 488 municípios e 1 consórcio.

No evento, Lula também afirmou que vai propor ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que durante o processo de renegociação das dívidas dos estados o governo federal permita a criação de um “Pé de Meia estadual” como forma de pagamento do débito. O objetivo do governo é ampliar o número de alunos contemplados pelo programa.

Lula faz críticas a Campos Neto recorrentemente, mas a intensidade dos ataques haviam diminuído nas últimas semanas. AS críticas de agora ocorrem a menos de uma semana da reunião do Copom, que na próxima semana decidirá sobre a Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente em 10,5%.

