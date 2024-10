Política Lula defende a criação de “SUS da segurança pública”

19 de outubro de 2024

"Se Deus quiser, a gente manda a PEC ainda este ano para o Congresso Nacional", declarou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a PEC (Proposta de

Emenda à Constituição) da Segurança Pública deve ser apresentada ao Congresso Nacional até o fim de 2024. A proposta é fazer um plano nacional para combater o crime organizado em uma espécie de

“SUS da segurança pública”.

“Se Deus quiser, a gente manda a PEC ainda este ano para o Congresso Nacional”, declarou Lula em entrevista à rádio baiana Metrópole. O petista

afirmou que a ideia é reunir os 27 governadores dos Estados e do Distrito Federal para criar uma política de segurança que envolva as cidades, as Unidades Federativas e a União.

Um dos pontos principais da PEC é ampliar os poderes da Polícia Federal para que atue nos Estados. Outro é a criação da Polícia Ostensiva Federal, que substituiria a Polícia Rodoviária Federal. A nova corporação atuaria na fiscalização de ferrovias e hidrovias.

Conversa

Lula foi entrevistado pelo jornalista e ex-político Mário Kertész, de 78 anos. Ele foi filiado à Arena nos anos 1970 (partido que sustentou a ditadura militar). Depois, deu uma guinada à esquerda, entrando no PMDB e PDT. Foi prefeito de Salvador (BA) duas vezes (1979-1981 e 1986-1989) e é dono da rádio Metrópole.

Seu filho, Chico Kertész, integrou a equipe de marketing de Lula durante a campanha presidencial de 2022. Ele também fez parte do grupo que atuou na candidatura do peronista Sergio Massa à Presidência da Argentina em 2023, que perdeu para o libertário Javier Milei.

Durante a entrevista, Kertész tratou Lula como amigo ao longo da conversa, não fez perguntas incômodas e, mesmo em tom de brincadeira, fez o presidente defendê-lo sobre a pecha de ser petista e de receber dinheiro do governo.

— Leia a íntegra do trecho em que tratam sobre o assunto:

Kértesz: Que bom presidente ver esses olhos brilhando, os mesmos olhos que brilharam quando você chegou à Presidência na 1ª vez. Agora, tem uma dívida sua comigo que eu cobro e o pessoal lá não resolve e é preciso resolver. Todo dia que eu defendo as suas ideias, as ideias da democracia, o pessoal diz que eu sou vendido ao PT, que eu sou petista, que a rádio vive de Pix do PT e eu não recebi até hoje um, presidente. Sacanagem.

Lula: Se o Mário tivesse feito alguma proposta de receber dinheiro, eu certamente não teria com ele a relação de respeito que eu tenho. Porque uma coisa que é importante é essa relação. Essa relação de sinceridade que temos que passar para as pessoas. As pessoas estão sendo convencidas todos os dias de que todo político é ladrão, que toda pessoa que fica pública é ladrão. E precisamos mostrar com atitudes que não é assim. Minha relação com você é antiga, não é uma relação nova. E ela tem que ser aperfeiçoada. E se o governo tiver que dar financiamento para todas as rádios do Brasil, tem que dar para você.

Kertész: Mas eu não quero.

Lula: Estou falando uma coisa normal. Se a Rede Globo tem direito, vai ter a Bandeirantes, a Record, o SBT. O governo tem dinheiro para publicidade. Eu sou favorável a gente repassar dinheiro para as cidades do interior porque às vezes, R$ 50 mil para uma ‘radiozinha’ ou jornal do interior dá para pagar uma conta de luz. Alivia as pessoas. O que não dava é que, antigamente tudo era canalizado para o eixo Rio – São Paulo.

Kertész: Quando eu falo isso é porque as pessoas não entendem. O que eu defendo é o que eu acredito. Não tem nada de dinheiro envolvido, nem publicidade, nem nada. Eu acredito no seu trabalho, na sua luta.

Lula: E as pessoas que quiserem te julgar precisam conhecer a sua biografia, a sua história. Todos nós temos história. E a sua história como jornalista é uma história extraordinária. Não é à toa que, sempre que eu posso, eu peço para fazer uma entrevista com você. É importante lembrar que a última que eu dei para você foi em janeiro, então faz quase 10 meses que eu não dou entrevista para o Mário Kertész. Então, quando você tiver alguma coisa interessante para me perguntar, você ligue que a gente faz [a entrevista] por telefone. A gente faz lá de casa. O que não pode é deixar de perguntar o que você quiser perguntar. ‘Ah, tem um problema, tal coisa está errada, o Lula tem que explicar’. Ligue, você vai ver se eu vou faltar com você.

Kertész: Nunca faltou.

Lula: E pode fazer a pergunta que quiser.

