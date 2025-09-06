Cláudio Humberto Lula despreza camisa da Seleção desde a posse

Por Cláudio Humberto | 6 de setembro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Enquanto a Secretaria de Comunicação de Lula (PT) usa dinheiro público em campanha milionária, tentando associar a Seleção Brasileira ao governo petista, o próprio presidente ignora a camisa amarela orgulhosamente usada pelos bolsonaristas. Desde a posse, Lula não usou uma única vez a camisa amarela, nem mesmo em pose para o Instagram. A última postagem do petista com a amarelinha foi em 5 de dezembro de 2022, quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul.

Na trave

Em 24 de julho de 2023, jogo da seleção feminina de futebol, Lula evitou a camisa amarela, posando com roupa de treino azul escuro.

Tem preferência

De lá para cá, o petista publicou fotos com peças brancas, tons de azul, jeans e até sem camisa, mas nada de amarelo ou verde-amarelo.

Jamais será

É o vermelho que domina o guarda-roupas de Lula. Se nunca usa o “manto” da Seleção, vestiu camisa vermelho PT em 60 publicações.

Viva Rouanet

Até artistas tipo Fafá de Belém e Maria Bethânia evitam o amarelo ou o neutro com Lula. Preferem peças vermelhas para agradar o ídolo.

CGU demorou a agir contra gatunagem, diz relator

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), criticou a demora da Controladoria Geral da União (CGU) para investigar as fraudes contra aposentados no INSS. Em 2019, descontos não autorizados somavam R$604,6 milhões, mas a CGU só agiu em 2024, quando o governo Lula (PT) já tirava R$2,6 bilhões dos velhinhos, sem autorização, para repassar a entidades controladas por sindicalistas ou “empresários” ligados a partidos como PT e PDT.

Olhos semicerrados

Após depoimento de auditora da CGU, Alfredo Gaspar se manifestou indignado com a pasmaceira do órgão para investigar o esquema.

Efeito retardado

Eliane Viegas Mota, que depôs esta semana, admitiu que a CGU sabia da roubalheira desde 2019, mas admite só ter agido cinco anos depois.

Tanto para tão pouco

Gaspar lamentou o dinheiro público gasto: “Passamos mais de duas décadas pagando a CGU para fiscalizar o INSS”. Para isso?

Só no domingo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidirá apenas no próprio domingo (7) se participará da manifestação da oposição na Avenida Paulista. Dependerá das condições de saúde do marido.

Na Câmara, já foi

A Câmara aprovou projeto que proíbe o INSS de fazer descontos associados em aposentadorias e pensões, mesmo autorizados pelo beneficiário. Agora, o problema é Alcolumbre deixar o Senado votar.

Oposição raiz

Confirmado Rodrigo Valadares (União-SE) como relator da proposta da anistia na Câmara, é péssima a notícia para o governo. O deputado tem uma das menores taxas de governismo na Câmara, só 28%.

Cavando cargo

Acabou no dia 31 o mandato no Banco do Nordeste do ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara, e não pode ser reconduzido por razões legais. Agora se insinua ao lugar do ministro Celso Sabino (Turismo).

Geral e irrestrita

O deputado Eduardo Bolsonaro (SP) acredita que uma facção do PL quer tirar seu pai da anistia para, na chantagem, forçar o ex-presidente a escolher um candidato que a tropa do centrão deseja emplacar.

Povo nas ruas

Rogério Marinho (PL-RN) faz convocação para os atos da oposição neste 7 de setembro. O senador avalia que o Brasil vive um estado de arbítrio e exceção, “a justiça está sendo ultrapassada”, conclui.

Acordo cumprido

Marcos do Val (Pode-ES) fica fora do Senado até 21 de dezembro, para cumprir suposto acordo de Moraes com Davi Alcolumbre, em troca da suspensão de cautelares como tornozeleira e bloqueio salarial.

Quanta pressa

A “pedido” do apressado relator Alexandre de Moraes, o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que não cogitava sessões extras no julgamento de Jair Bolsonaro, aquiesceu.

Pensando bem…

…sessão extra para votos de ministros é, no mínimo, sinal de horas longas.

PODER SEM PUDOR

Bicho solto

Ao ser corrigida quando chamou o deputado João Leão (PL-BA) de “João Leitão”, a então deputada Denise Frossard (PPS-RJ) se explicou: “Nunca tive intimidade com bichos…” Foi ela, como juíza, quem fez algo até então inédito: meteu na cadeia os bicheiros do Rio de Janeiro.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lula despreza camisa da Seleção desde a posse

2025-09-06