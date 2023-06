Política Lula deve priorizar conversas com deputados e senadores depois do feriado

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Lula deve ceder a apelos de aliados e reforçar a articulação política do governo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Com uma relação esgarçada com o Congresso Nacional já no início de seu 3º mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ceder a apelos de aliados e reforçar a articulação política do governo. O petista deve passar a receber deputados e senadores no Palácio do Planalto na semana seguinte ao feriado de Corpus Christi, celebrado em 8 de junho.

O governo enfrentou uma série de derrotas nas últimas semanas no Congresso, como a aprovação do marco temporal, e teve extrema dificuldade para aprovar a medida provisória (MP) que reorganizou a estrutura de ministérios. Lula afirmou na última sexta-feira (2) que houve risco de a Câmara dos Deputados não aprovar a MP.

Também atribuiu os problemas com o Congresso ao baixo número de parlamentares na sua base de apoio e disse ser preciso conversar com “quem não gosta da gente”.

“A esquerda toda tem no máximo 136 votos, isso se ninguém faltar. Mas nós, para votarmos uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quantos faltam. Então, é importante que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se consegue aprovar uma coisa”, disse a uma plateia de universitários em São Bernardo do Campo (SP).

A MP dos ministérios só foi aprovada depois de Lula pressionar seus ministros para que fosse reservado R$ 1,7 bilhão de emendas ao Orçamento para beneficiar obras indicadas por congressistas. Azeitou assim a máquina da fisiologia que há décadas funciona como principal motor para um presidente que precisa de apoio no Legislativo.

Além disso, o petista conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que comanda cerca de 300 deputados de maneira muito firme. Lira disse aos seus aliados que daria um último “voto de confiança” ao Palácio do Planalto porque ouviu de Lula uma promessa de melhora na coordenação política do governo.

Responsável pela articulação política, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) chegou fustigado ao fim da semana. Durante a votação da MP, Lira e líderes partidários, como Elmar Nascimento (União-BA), fizeram questão de explicitar o que chamaram de falha na relação do ministro com o Congresso. Creditaram a aprovação da MP ao trabalho do líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Além do pagamento de emendas e da distribuição de cargos na administração federal, uma das principais demandas dos congressistas para azeitar a relação com o Executivo é que Lula receba pessoalmente deputados e senadores.

Os congressistas cobram ter acesso direto ao presidente para coisas até mesmo triviais, como tirar uma foto que possa ser distribuída a eleitores. Para aplacar a insatisfação, Lula deve ceder aos apelos e destinar mais tempo em sua agenda para esse tipo de encontro.

Nos últimos meses, o presidente dedicou grande parte de seu tempo a encontros com presidentes e autoridades internacionais, além de ter visitado 10 países e ter passado 26 dias no exterior.

