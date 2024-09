Política Lula diz que empresários “ainda não conquistaram a inteligência suficiente” para entender a importância de investir na cultura

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente participou da inauguração do Armazém Utopia, espaço cultural localizado na zona portuária do Rio Foto: Ricardo Stuckert/PR O presidente participou da inauguração do Armazém Utopia, espaço cultural localizado na zona portuária do Rio. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os empresários brasileiros “ainda não conquistaram a inteligência suficiente” para entender a importância de investir no setor cultural.

“Eu acho que os empresários brasileiros ainda não conquistaram a inteligência suficiente para saber que investimento em cultura é uma coisa que traz retorno não só financeiro, mas político na evolução da sociedade”, disse o petista na inauguração do Armazém Utopia, espaço cultural localizado na zona portuária do Rio de Janeiro.

O presidente afirmou que enfrentou dificuldade em conseguir financiamento para a produção de “dez grandes filmes” sobre os momentos mais importantes da história do Brasil quando o músico Gilberto Gil era ministro da Cultura, em seus mandatos anteriores.

Ele disse ainda que o objetivo do governo é que cada município tenha ao menos uma biblioteca e que todos os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida sejam entregues com uma biblioteca com no mínimo 500 livros.

“A cultura é uma das formas de você fazer com que 213 milhões de brasileiros se manifestem da forma que eles são e da forma que eles querem para que a gente possa compreender o comportamento da sociedade brasileira e o resultado do povo que nós somos”, declarou Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-empresarios-ainda-nao-conquistaram-a-inteligencia-suficiente-para-entender-a-importancia-de-investir-na-cultura/

Lula diz que empresários “ainda não conquistaram a inteligência suficiente” para entender a importância de investir na cultura

2024-09-13