Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

O ministro admitiu, no entanto, que o governo vê com preocupação o cenário para 2025, diante da situação hidrológica atual Foto: Divulgação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a segurança energética do Brasil está garantida neste ano. De acordo com ele, não há previsão de racionamento, e o governo federal agora discute medidas para reduzir o impacto das tarifas ao consumidor.

As declarações de Silveira foram dadas após encontro com o ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética da Itália, Gilberto Prichetto Fratin, em São Paulo.

“Este ano não teremos problema energético. Não teremos racionamento. Nós estamos com segurança energética garantida. O que se discute agora é medidas para que a gente continue tendo essa segurança energética e que ela tenha o menor impacto tarifário para o consumidor porque é muito simples a gente ter 100% de segurança energética, basta você ter 100% de energia térmica no Brasil, só que isso tem um custo muito elevado”, declarou Silveira.

Preocupação

O ministro admitiu, no entanto, que o governo vê com preocupação o cenário para 2025, diante da situação hidrológica atual. “Quando dizem: 2025 é preocupante? 2026 é preocupante? Diante do cenário climático hidrológico que nós vivemos hoje, sempre o ministro tem que tratar como preocupante”, disse, acrescentando que não haverá “negligência por parte do nosso governo”.

Silveira ressaltou que leilões de energia térmica deverão ocorrer em breve, já que o planejamento do governo prevê a necessidade de dobrar o parque térmico até 2031.

