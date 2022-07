Parlamentares também participaram do encontro com Rodrigo Pacheco, em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Parlamentares também participaram do encontro com Rodrigo Pacheco, em Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu na sua residência oficial, em Brasília, o pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro foi realizado na quarta-feira (13), no horário do almoço.

O pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, e parlamentares também participaram da reunião. Segundo o líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PA), a intenção do encontro foi promover uma “conversa institucional” entre Pacheco e Lula.

Ao deixar a reunião, Rocha destacou que Lula “insistiu” sobre a necessidade de se garantir o pleno funcionamento das instituições e do processo eleitoral. “Foi mais em torno das preocupações do Lula. Lula colocou a preocupação com o processo eleitoral, mas também sobre o funcionamento das instituições, papel das Forças Armadas, do Supremo e do Senado. Lula insistiu muito nisso, no funcionamento das instituições”, disse o senador.