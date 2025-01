Mundo Lula e presidente do México falam sobre a relação com novo governo dos Estados Unidos

23 de janeiro de 2025

Lula e Sheinbaum discutiram a importância de fortalecer mecanismos regionais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A escalada da crise entre Estados Unidos e México foi tema de uma conversa telefônica, nessa quinta-feira (23), entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e a mexicana Claudia Sheinbaum. Os dois líderes decidiram reforçar as relações com todos os países das Américas, incluindo o novo governo americano.

Segundo o Palácio do Planalto, a medida tem por objetivo manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região. Lula convidou a mandatária para visitar o Brasil, “a fim de dar impulso adicional ao excelente momento do relacionamento bilateral”.

Logo após assumir a presidência dos EUA, Donald Trump anunciou medidas duras, que incluem a deportação de imigrantes mexicanos, a sobretaxação de produtos do México e do Canadá e ainda avisou que trocaria o nome do Golfo do México para Golfo da América.

O México vê a tensão com o novo governo dos EUA aumentar após Donald Trump declarar emergência na área de fronteira entre os dois países, enviar tropas e prometer um programa de deportação em massa de imigrantes que tentam chegar ao país por esta via.

Sheinbaum reagiu, dizendo que o povo de seu país defende a soberania e a independência. E ressaltou que seu governo sempre apoiará os mexicanos que estiverem nos EUA.

Além disso, em meio a várias declarações consideradas polêmicas, o chefe de estado norte-americano falou sobre a relação dos EUA com o Brasil e com a América Latina. Questionado sobre a relação com a América do Sul, Trump respondeu: “É ótima. Eles precisam de nós muito mais do que precisamos deles”.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que Brasil e México “reafirmaram o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região”, além de buscarem fortalecer os espaços de debate entre países da América Latina e Caribe.

Claudia Sheinbaum foi eleita em junho de 2024, em resultado comemorado pelo governo brasileiro. Ela e Lula chegaram a se encontrar em outubro daquele ano na Cidade do México, onde articularam a intensificação das relações bilaterais. No telefonema, Lula a convidou a uma visita oficial ao Brasil.

Nesta semana, Sheinbaum afirmou a jornalistas que buscaria conversar com presidentes da América Latina para discutir a mudança no governo dos Estados Unidos e as políticas expansionistas para a região anunciadas por Trump. Ela disse que conversaria também com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo. “Há unidade na América Latina, isso é importante”, pontuou Sheinbaum.

Lula e presidente do México falam sobre a relação com novo governo dos Estados Unidos

2025-01-23