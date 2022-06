Política Lula e sua mulher testam positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

O ex-presidente está assintomático, e Janja tem sintomas leves da Covid-19

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a sua mulher, Rosângela da Silva, a Janja, testaram positivo para o coronavírus.

“O ex-presidente Lula e sua esposa, Janja, foram diagnosticados com Covid-19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias”, informou o perfil oficial do petista no Twitter na noite de domingo (05).

Lula e a socióloga se casaram no dia 18 de maio, em São Paulo. Na última quarta-feira (1º), o petista esteve em Porto Alegre, onde discursou no chamado “ato em defesa da soberania nacional”, em uma casa de eventos em frente ao aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte.

Participaram do evento o pré-candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), a ex-presidente Dilma Rousseff, líderes do PT e de partidos aliados, centrais sindicais, movimentos sociais e militantes.

