Política Lula encaminha ao Senado indicações de novos embaixadores nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, no Egito e representante do Brasil na ONU

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Nomes precisam ser aprovados pelos senadores. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou as indicações de sete diplomatas para a chefia de embaixadas do Brasil, entre as quais, nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Argentina.

Maria Luiza Ribeiro Viotti, embaixadora nos EUA;

Antonio Patriota, embaixador no Reino Unido e Irlanda do Norte;

Julio Glinternick Bitelli embaixador na Argentina;

Ricardo Neiva Tavares, embaixador na França e no Principado de Mônaco;

Paulino Franco de Carvalho Neto, embaixador no Egito e na Eritreia

Sérgio França Danese, representante permanente na ONU;

Everton Vieira Vargas, embaixador na Santa Sé.

As mensagens com as indicações foram publicadas na edição dessa terça-feira (21) Diário Oficial da União. Os nomes terão de ser aprovados pelo Senado para que possam assumir os postos no Exterior.

Primeiro, os indicados são sabatinados na Comissão de Relações Exteriores da Casa. Se aprovados, seguem para votação em plenário.

Indicados

As indicações de Viotti, Patriota e Danese já eram aguardadas, segundo o blog da jornalista Julia Duailibi. Caso tenha o nome aprovado, Viotti será a primeira mulher a ser embaixadora do Brasil nos EUA, um dos cargos mais prestigiados do exterior.

Viotti, que atuou nas Nações Unidas e foi embaixadora na Alemanha, chegou a ser cotada como ministra das Relações Exteriores do governo Lula, porém o cargo ficou com o atual chanceler, Mauro Vieira.

Indicado para assumir a embaixada no Reino Unido, Patriota foi ministro das Relações Exteriores no primeiro de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2013.

Carvalho Neto chegou a ser indicado por Bolsonaro para chefiar a embaixada na França, porém Lula reviu a escolha. Agora, foi designado para o Egito, enquanto Lula escolheu Ricardo Tavares para o posto na França.

Para a Argentina, outro posto considerado estratégico no Brasil, Lula optou por Bitelli, então embaixador no Marrocos. Ele já chefiou as embaixadas na Tunísia e na Colômbia.

Nomes derrubados

No fim de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrubou 18 indicações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para diretores de órgãos públicos, agências reguladoras e para o comando de embaixadas do Brasil no exterior. Os nomes ainda aguardavam aprovação do Legislativo.

Os vetados foram:

André Chermont de Lima, diplomata indicado a embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos;

Miguel Griesbach de Pereira Franco, diplomata indicado a embaixador do Brasil na Turquia;

Paulino Franco de Carvalho Neto, diplomata indicado a embaixador do Brasil na França;

Sarquis José Buainain Sarquis, diplomata indicado à representação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra (Suíça);

Reinaldo José de Almeida Salgado, diplomata indicado a embaixador do Brasil na Holanda;

Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, diplomata indicado a embaixador do Brasil na Grécia;

Hélio Vitor Ramos Filho, diplomata indicado a embaixador do Brasil na Argentina;

Fernando Simas Magalhães, diplomata indicado a embaixador do Brasil na Itália.

