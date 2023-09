Geral Lula faz cirurgia plástica nas pálpebras durante procedimento no quadril e pode ter alta na terça

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Os dois procedimentos foram realizados no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma cirurgia para retirar o excesso de pele das pálpebras nessa sexta-feira (29), durante o procedimento para colocação de uma prótese no quadril. O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do petista, afirmou que a cirurgia plástica foi realizada para “aproveitar o efeito do anestésico”. Segundo o médico, os dois procedimentos correram bem e Lula pode já receber alta na próxima terça-feira (3).

A blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) é um procedimento cirúrgico usado para tratar o excesso de pele na região dos olhos, que dão um aspecto de pálpebra caída. A condição é comum em pessoas idosas. É uma cirurgia considerada de baixa complexidade. Os dois procedimentos foram realizados no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF).

A artroplastia do quadril, cirurgia ortopédica, foi para eliminar dores que o presidente sente no quadril desde agosto do ano passado. Foi instalada uma prótese no lugar das partes lesionadas. Segundo Kalil, Lula deverá ter alta hospitalar na segunda-feira (2) ou na terça, e seguirá para o Palácio da Alvorada. “Foi uma cirurgia programada e que transcorreu dentro da normalidade”, afirmou.

Segundo o Boletim Médico do hospital, o “paciente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na data de hoje a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia sem intercorrências. Encontra-se internado em apartamento, e clinicamente estável, sob o cuidado das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, do Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polessello e da Dra. Eliana Forno”, diz a nota assinada pelo Dr. Rafael Gadia, Superintendente de Governança Clínica, e pelo Dr. Mauro Suzuki, Diretor Clínico.

