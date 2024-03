Geral Lula promete dinheiro e obras para recuperar a influência brasileira no Caribe

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O presidente Lula durante discurso para chefes de governo dos países caribenhos na Guiana. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou na quarta-feira (28) com aporte de recursos do Brasil no Caribe e investimento em obras transnacionais para ligar o País à região. Lula discursou a chefes de governo no encerramento do encontro da Comunidade do Caribe (Caricom) em Georgetown, na Guiana, e procurou destacar objetivos comuns do Brasil e dos países caribenhos em temas-chave como mudança climática e segurança alimentar. Nos governos anteriores do PT, obras com linhas de crédito do BNDES realizadas por empreiteiras na América Latina e na África foram alvos de investigação no âmbito da operação Lava Jato.

O presidente prometeu colocar dinheiro em um fundo de desenvolvimento caribenho – sem citar valores – e anunciou US$ 17 milhões para construção de um centro profissionalizante voltado a jovens no Haiti – o país concentra 61% da população da Caricom.

Em termos de infraestrutura regional, Lula anunciou aos líderes políticos do Caribe o plano de ligação rodoviária articulado por seu governo para pavimentar estradas que conectem o Brasil aos países sul-americanos que têm ligação direta com o Caribe: Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Os projetos envolvem os territórios do Amapá, Roraima, Amazonas e Pará.

As promessas de obras foram incluídas no plano de integração sul-americana do governo federal. Em paralelo, o governo brasileiro também planeja retomar financiamento da exportação de bens e de serviços de engenharia por empresas brasileiras contratadas por governos estrangeiros para obras no exterior, por isso mandou um projeto de lei ao Congresso, que permita a retomada de operações a países não-envididados, ou com dívidas renegociadas.

As linhas de crédito foram suspensas em 2016 pelo BNDES, por causa de escândalos de corrupção desvendados na Operação Lava Jato. As investigações atingiram até mesmo o presidente da República, mas os processos em que ele era acusado foram arquivados. O Brasil segue como credor e tenta receber recursos de Cuba, Venezuela, El Salvador e Antígua e Barbuda.

“Nosso maior obstáculo é a falta de conexões, seja por terra, por mar ou pelo ar. Uma das rotas de integração e desenvolvimento prioritárias para meu governo é a do Escudo Guianense, que abrange a Guiana, o Suriname e a Venezuela. Queremos, literalmente, pavimentar nosso caminho até o Caribe. Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar da região”, prometeu Lula.

O presidente fez questão de destacar que levou ao encontro os ministros ligados ao plano: dos Transportes, Renan Filho, da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“Até o final deste ano, faremos um aporte ao fundo concessional do Banco de Desenvolvimento do Caribe. Países caribenhos sofrem com altos níveis de endividamento e têm condições menos favoráveis de renegociação por terem ascendido à condição de países de renda média”, afirmou Lula. “Ocorre que bens e serviços não circulam onde não há vias abertas. Belém, Boa Vista e Manaus estão mais próximas de capitais do Caribe do que de outras grandes cidades brasileiras.”

A viagem de Lula a Georgetown é um gesto político para recuperar influência política e econômica do Brasil no Caribe. O presidente disse a região deve se manter distante de rivalidades entre potências globais – uma referência velada à disputa entre Estados Unidos e China.

“A Caricom abriu-se para o Sul, rejeitando a condição de zona de influência de potências alheias à região. Temos o desafio de manter nossa autonomia em meio a rivalidades geopolíticas”, disse Lula, no encontro. “Cabe a nós manter a região como zona de paz. Abrigamos sociedades multiétnicas, entrelaçadas por culturas vibrantes.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2024-02-29