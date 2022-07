Política Lula promete recriar Ministério da Cultura e colocar Carnaval no Orçamento

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula ressaltou que a indústria do Carnaval movimenta bilhões de reais e precisa de uma atenção especial dos governos. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula ressaltou que a indústria do Carnaval movimenta bilhões de reais e precisa de uma atenção especial dos governos. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente e candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (6) que, se eleito, irá recriar o Ministério da Cultura, que disse ter sido destruído pelo atual governo, e afirmou que pretende discutir a inclusão do Carnaval no Orçamento de União, Estados e municípios.

Lula ressaltou que a indústria do Carnaval movimenta bilhões de reais e precisa de uma atenção especial dos governos. Segundo ele, apesar da importância econômica, as escolas de samba precisam “mendigar” ajuda e apoio financeiro dos governos.

“Nós vamos definir com vocês, não pode ser uma coisa do Estado, tem que ser uma discussão para a gente definitivamente tratar o samba como se fosse uma indústria de geração de oportunidades para o povo brasileiro… não pode ficar mendigando ajuda e tem que estar no Orçamento do Estado, cidade e da nação para fazer uma coisa mais profissional. Esse é o compromisso que quero ter com vocês”, disse Lula em evento com representantes do Carnaval e do samba na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca.

Lula, que estava acompanhado do companheiro de chapa, Geraldo Alckmin, se reuniu mais cedo no Rio com reitores de universidades e continuará na cidade na quinta-feira para encontros e um ato político na Cinelândia que marcará apoio ao candidato do PSB ao governo do Estado, deputado Marcelo Freixo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política