Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

O presidente disse que sua próxima viagem deverá ser a Dubai, onde participará da Cúpula do Clima, no dia 28 deste mês. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu retomar a agenda de viagens pelo Brasil daqui a três semanas, quando completarem dois meses de pós-cirurgia. No dia 29 de setembro, ele fez o procedimento de artoplastia no quadril: parte do fêmur foi trocada por uma prótese, para reduzir as dores decorrentes do desgaste natural da cartilagem na articulação entre os ossos.

O anúncio foi feito nas redes sociais. Lula divulgou um vídeo seu fazendo fisioterapia, andando na esteira, chutando uma bola de futebol e fazendo musculação. Usando uma bermuda do Corinthians, time para o qual torce, o presidente disse que as imagens são uma “demonstração” do seu breve retorno à agenda de viagens.

“Estou andando na esteira 15 minutos, já estou fazendo perna, já estou fazendo braço, tentando fazer alongamento, estou fazendo panturrilha. Ou seja, numa demonstração de que, quando fizer oito semanas que eu fiz a cirurgia, vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar, para voltar a viajar pelo Brasil para encontrar com o povo brasileiro”, disse o presidente.

Nessa sexta-feira (3), ele disse que sua próxima viagem deverá ser a Dubai, onde participará da Cúpula do Clima, a COP 28, no dia 28 de novembro. O presidente disse que talvez vá também ao Catar e à Arábia Saudita e que as viagens nacionais serão prioridade em 2024.

Desde quando decidiu marcar a cirurgia no quadril, Lula demonstra preocupação com a sua imagem no pós-operatório. Dois dias antes do procedimento, ele disse, durante o “Conversa com o presidente”, que as pessoas não iriam vê-lo de andador.

“Vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado, mas vou ter que ter um pouco de cuidado”, disse o petista. Ele voltou ao Palácio do Planalto no dia 22 de outubro.

Além da cirurgia no quadril, Lula também fez uma cirurgia plástica nos olhos. A blefaroplastia retira o excesso de pele e gordura que se acumula na região por causa do envelhecimento da pele. As primeiras imagens do resultado desse procedimento foram divulgadas pelo Planalto dia 20 de outubro.

A artroplastia de quadril é um procedimento ofertado também no Sistema Único de Saúde (SUS). No País inteiro, pouco mais de 8 mil pessoas aguardam nas filas para fazer essa cirurgia, que é considerada de baixo risco.

A intensa agenda de viagens de Lula para dentro e para fora do País foi alvo de críticas da oposição nos primeiros meses de governo. Até o meio de setembro, o presidente havia visitado 19 países em 20 agendas internacionais. O impacto desses compromissos aos cofre públicos chegou à casa dos R$ 27 milhões. Em contrapartida, o Planalto diz que essas viagens trouxeram R$ 115 bilhões em investimentos como retorno.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, nos primeiros seis meses de governo, o petista priorizou agendas nos seus redutos eleitorais. A maior parte das viagens feitas foi para o Nordeste e o estado que Lula mais visitou é a Bahia. No Centro-oeste, que tem preferência pelo adversário político Jair Bolsonaro (PL), o presidente foi apenas uma vez.

