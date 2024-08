Rio Grande do Sul Lula cumpre agenda no Rio Grande do Sul em sua quinta visita ao Estado desde as enchentes

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

O presidente participa de eventos em Porto Alegre e São Leopoldo Foto: José Cruz/Agência Brasil O presidente participa de eventos em Porto Alegre e São Leopoldo. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16). Essa é a quinta passagem do petista pelo Estado desde as enchentes que castigaram o território gaúcho, em maio. Ele chegou em Porto Alegre na noite de quinta-feira (15)

Pela manhã, em seu primeiro compromisso, Lula acompanha, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, a entrega de 365 unidades habitacionais de quatro empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida e a assinatura de acordos para agilizar a conclusão de outros imóveis para as pessoas que perderam suas casas nas enchentes.

Em seguida, a partir das 12h30min, o presidente participa da inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, na Zona Norte da Capital. As obras receberam R$ 144 milhões em investimentos do governo federal.

Na sequência, Lula segue para São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde inaugura o novo viaduto da Scharlau, às 15h30min. Segundo estimativas do Ministério dos Transportes, 140 mil veículos transitam diariamente pela região. O governo federal investiu R$ 80 milhões nas obras.

Acompanham o presidente na visita ao RS os ministro da Secretaria Para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, da Saúde, Nísia Trindade, das Cidades, Jader Filho, e dos Transportes, Renan Filho, entre outras autoridades federais, estaduais e municipais.

