Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

O Campus Canoas foi criado como Escola Técnica Federal pela Lei nº 11.534, de 25 de outubro de 2007 e, a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passou a integrar o IFRS. (Foto: Reprodução)

O presidente Lula se reúne com reitores de universidades e institutos federais nesta segunda-feira (10) para anunciar aumento das verbas de custeio e tentar amenizar greve que já dura quase dois meses. O presidente ainda deverá anunciar obras para as instituições contempladas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O orçamento para manutenção de serviços e gastos do dia a dia da rede federal de ensino superior é de R$ 6,1 bilhões. Os reitores alegam que o valor é insuficiente. O novo valor de custeio ainda não foi anunciado, mas na última quinta-feira (6), os ministros da Educação, Camilo Santana, e Esther Dweck, titular da Gestão, disseram que Lula vai anunciar aumento da verba.

Os reitores defendem que o financiamento para universidades federais em 2024 seja de cerca de R$ 8,5 bilhões — o que significaria adicional de R$ 2,5 bilhões no orçamento atual. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) pede esse acréscimo no orçamento de 2024. Com isso, o financiamento chegaria a um valor mais próximo do montante disponível em 2017.

O reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Júlio Xandro Heck, ressalta que há uma expectativa ainda por anúncios relacionados a obras e diz que a recomposição do custeio tem relação direta com a greve:

“A recomposição orçamentária sem dúvida tem relação com a pauta dos grevistas. Nossa expectativa é também pelo encerramento, é um período muito alongado de greve e sem dúvidas traz prejuízos para as aulas e funcionamento das instituições de ensino”.

Um dos sindicatos de professores, o Proifes, assinou acordo com o governo, mas outros dois (Andes e Sinasefe) negam o entendimento e obtiveram na Justiça federal anulação da assinatura do acordo. O governo ofereceu reajuste de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, mas não concedeu correção ainda este ano, ponto da pauta do qual Andes diz não abrir mão.

Os técnicos administrativos ainda negociam e uma nova reunião com o Ministério da Gestão está prevista para a próxima terça-feira (11). As informações são da CBN.

Ajuda à população

Desde o início de maio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) vem atuando em diversas frentes no alerta e nas orientações sobre as fortes chuvas que afligem o Estado com severidade.

À medida que o quadro foi se agravando e que começou, de fato, a situação de calamidade pública no RS, diversas unidades acadêmicas iniciaram ações de acolhimento, ajuda, suporte, prevenção de saúde humana e animal junto à população de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

Além da ajuda externa, coube à Secretaria de Comunicação Social (Secom/Ufrgs), por meio do “Jornal da Universidade” e da Assessoria de Imprensa, informar à sociedade sobre os mais variados assuntos realizados na Universidade

Ainda, atua no atendimento aos inúmeros pedidos de imprensa externa que buscam na excelência da Universidade a fala de pesquisadores, com destaque especial aos profissionais do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) que não medem esforços para prestar informações à população sobre as inundações e, mais recentemente, os alagamentos.

