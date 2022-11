Flávio Pereira Lula sugere projeto economico semelhante à Venezuela e Argentina: bolsa cai mais de 110 mil pontos e dólar dispara

Por Flavio Pereira | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula acenou ontem com plano econômico que ignora controle fiscal e aumenta gastos públicos, repetindo a Venezuela de Maduro. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Logo após Lula ter discursado para um grupo de aliados no auditório do Centro do Banco do Brasil, quando criticou mecanismos de controle fiscal do governo, prometeu rever as reformas trabalhista e da previdência e a ampliação de gastos na máquina pública, o mercado reagiu: a Bolsa de Valores caiu mais de 110 mil pontos, Ibovespa perde R$ 156 bi em valor de mercado e o dólar disparou. Na verdade, o discurso pregando o descumprimento do controle fiscal e defendendo o rombo no teto de gastos, repetindo modelos já aplicados pela Venezuela e Argentina, já vinha sedo feito por Lula desde a campanha eleitoral. A velha imprensa e os banqueiros aliados vinham escondendo estas propostas da população, e fingiam que não ouviram esse recado. Agora, esses aliados fingem surpresa com o projeto que pode virar realidade, sinalizando o que virá pela frente no cenário da economia.

Alckmin tenta consertar o estrago

Preocupado com o estrago causado no mercado pela fala do presidente eleito projetando como vai cuidar do controle fiscal, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin tentou consertar, afirmando que “o presidente Lula, no mesmo discurso, falou da questão social e falou da questão fiscal. E explicitou de maneira clara… Se alguém tem responsabilidade fiscal é o presidente Lula. Isso não é incompatível com a questão social”, respondeu Alckmin ao ser questionado sobre a reação do mercado”.

Senador Luis Carlos Heinze pede processo de impeachment de Alexandre de Moraes e investigação sobre as eleições

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) requereu da tribuna que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), paute a discussão do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Heinze anunciou ainda que procurou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para entregar uma representação assinada por 14 senadores, pedindo investigação sobre pontos inquietantes apontados no relatório das Forças Armadas, apontando fragilidades do processo eleitoral. Heinze disse:

“O relatório apresentado pelo Ministério da Defesa aponta que o sistema eleitoral possui fragilidades. Diante de um processo eleitoral tão conturbado, dirimir possíveis dúvidas é um dever do Estado. Protocolei – com apoio de outros 14 senadores – pedido de investigação junto a Procuradoria Geral da Republica.”

O pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

Especificamente sobre o pedido de abertura pelo Senado do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o senador gaúcho Luis Carlos Heinze foi enfático:

“O ministro Alexandre de Moraes extrapolou todas as barreiras institucionais e legais. Sentenças questionáveis estão sendo publicadas há quase dois anos sem que o assunto seja ao menos discutido nessa Casa. O resultado é uma escalada de atos abusivos, que chega até mesmo à aplicação de censura prévia. Os desmandos do senhor Alexandre de Moraes têm seguido uma escalada autoritária que precisa ser contida urgentemente. É dever da presidência promover transparência e fazer uso dos freios e contrapesos para combater esses excessos”.

Sequência de bondades para Lula e amigos

Após o Supremo Tribunal Federal liberar Lula da multa da Receita Federal, de R$ 14 milhões e desbloquear aplicações do Fundo de Previdência de R$ 5,5 milhões da ex-esposa Marisa Letícia, os rumores em Brasília indicam que o próximo passo do STF será a libertação do antigo aliado do presidente eleito, e de Dilma Rousseff: o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Preso desde novembro de 2016 e transferido para Bangu 1 após flagrante de indícios de mordomias, Sérgio Cabral soma mais de 400 anos de prisão. São 22 condenações e mais 11 ações em que responde como réu. Mas, para um STF que já cometeu a proeza de descondenar Lula, isso não representa nada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira