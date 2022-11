Política Lula visita sede da transição em Brasília e se reúne com aliados

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

No Centro Cultural Banco do Brasil, ficam as instalações do local onde fica a sede da transição de governo. (Foto: CCBB/Reprodução)

O presidente eleito Lula (PT) visitou nesta quinta-feira (10) a sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília para conhecer as instalações do local onde fica a sede da transição de governo. Ao chegar ao local, Lula acenou para a imprensa. Diversos apoiadores do petista aguardaram a chegada dele ao CCBB.

Esta é a primeira visita do presidente eleito ao local desde que o petista derrotou nas urnas o presidente Jair Bolsonaro (PL). Pela agenda divulgada pela assessoria, além da visita, Lula se reuniu com parlamentares aliados no CCBB.

Lula chegou a Brasília na noite da última terça (8). No dia seguinte, o petista se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber; e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

Ministros

O colunista do portal g1 Valdo Cruz informou que Lula faz em Brasília uma agenda em busca da estabilidade institucional, movimento que tem sido chamado internamente de “reconstrução nacional”, em razão das polêmicas em que Bolsonaro se envolveu com os demais poderes nos últimos anos.

Na quarta (9), em entrevista coletiva após os encontros com as autoridades, Lula disse ser “plenamente possível” recuperar a “normalidade” nas relações entre as instituições.

Transição

Paralelamente aos encontros de Lula com autoridades e políticos, a equipe de transição de governo, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), já começou a ser montada e dividida em grupos.

Na área de desenvolvimento social, por exemplo, estão a senadora Simone Tebet (MDB-MS), a ex-ministra Tereza Campello e o deputado estadual André Quintão (PT-MG).

Já na área econômica, estão os economistas Pérsio Arida, André Lara Resende e o ex-ministro Nelson Barbosa.

Na parte de saúde, foram anunciados, entre outros, os ex-ministros Humberto Costa e Alexandre Padilha.

CCBB

Lula já trabalhou no CCBB em Brasília em outras ocasiões. Em 2002, por exemplo, o centro recebeu a transição do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para o primeiro mandato de Lula.

Anos depois, em razão de reformas no Palácio do Planalto, o CCBB abrigou a Presidência da República, e Lula despachou do local.

A estrutura montada neste ano oferece gabinete privativo para autoridades, salas de reunião, espaço de trabalho compartilhados e um auditório para entrevistas.

Por lei, o presidente eleito dispõe de 50 cargos remunerados para formar a equipe, que também pode contar com voluntários. A estimativa é de que cerca de 100 pessoas atuem na equipe de Lula.

O CCBB fica a cerca de sete quilômetros do Palácio do Planalto e é um dos principais destinos culturais de Brasília.

O complexo tem área de convivência, café, restaurante, cinema, teatro, salas, jardins e uma praça central.

A equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ocupa parte do prédio principal, o edifício Tancredo Neves.

Partidos aliados

A agenda de Lula nesta quinta previa uma reunião com parlamentares de partidos que participaram da transição e pretendem integrar a base de apoio do petista no Congresso Nacional.

Lula formou um conselho político, com representantes dos partidos, para colaborar com o trabalho de transição, no qual o futuro governo recebe as informações sobre os diferentes ministérios e prepara os primeiros atos do presidente, que toma posse em 1º de janeiro de 2023.

O encontro de Lula com deputados e senadores serviu, também, para definir a estratégia para viabilizar a aprovação no Congresso, ainda neste ano, de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que vai abrir espaço no Orçamento de 2023 para custear promessas como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 mensais.

