Política Lula volta a hospital para exames, dias após queda no banheiro do Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente levou 5 pontos na região da nuca, após cair no banheiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nessa quinta-feira (31) novos exames para monitorar sua recuperação após sofrer um acidente doméstico. Há quase duas semanas, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e bateu a região da nuca.

Ele precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem no sábado (19), na terça-feira (22) e na sexta (25). Na segunda (28), voltou ao médico para retirar os pontos. Por orientação médica, Lula repetiu os exames no hospital Sírio-Libanês em Brasília (DF), onde fez todo o acompanhamento desde a queda.

Segundo o último boletim médico, Lula está com uma situação “estável” e “apto para o trabalho”. Uma nova avaliação será feita em três dias.

O presidente permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, e da médica da Presidência, Ana Helena Germoglio.

Desde então o acidente, as imagens tem ficado estáveis. “Lula apresentou estabilidade em relação aos exames anteriores. Deve seguir trabalhando em Brasília. No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias”, diz o mais novo boletim da equipe médica.

O presidente, que precisou cancelar três viagens internacionais por causa do acidente, já retomou a rotina de trabalho no Palácio do Planalto, sede do Executivo. Nessa quinta, ele se reuniu com governadores para discutir mudanças nas políticas de segurança pública.

Lula, que completou 79 anos no último domingo (27), cancelou viagens à Rússia (Brics), Colômbia (COP da Biodiversidade) e Azerbaijão (COP 29).

A prioridade do petista é estar liberado para ir ao Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro a fim de comandar a reunião de cúpula do G20, organismo presidido pelo Brasil neste ano.

Também não esteve em São Paulo para o segundo turno das eleições municipais, no domingo; o presidente vota em São Bernardo do Campo, no interior do Estado, e estaria em atos de campanha de aliados. No momento, então, a agenda de viagens do presidente está suspensa.

Corto-contuso

Marcelo Bechara, especialista em clínica médica, explica que – apesar do nome complexo – o corto-contuso (corte na nuca) é uma lesão causada pela combinação de um corte e uma contusão. Ela se caracteriza pelo corte e trauma mais profundo nos tecidos abaixo da pele.

No caso do presidente Lula, esse ferimento foi na região occipital, que é a parte posterior do crânio.

Essa lesão ocorre em situações de impactos com objetos cortantes e pesados, como acidentes, quedas ou agressões. Se o impacto for muito forte, além da simples lesão da pele, o ferimento pode atingir músculos e ossos.

“A dor varia de média a intensa e pode vir acompanhada de sangramento, hematomas, inchaço, sensação de tontura e confusão. Em casos mais graves, pode ocorrer visão turva, convulsões, desmaios e até coma”, explica Bechara.

Quem sofre esse tipo de lesão pode ter cefaleias crônicas, cicatrizes ou deformações, problemas com equilíbrio, visão ou perda de consciência, dependendo da área lesada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-volta-a-hospital-para-exames-dias-apos-queda-no-banheiro-do-palacio-da-alvorada/

Lula volta a hospital para exames, dias após queda no banheiro do Palácio da Alvorada

2024-10-31