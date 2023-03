Geral Mãe é presa após filho de 11 anos atirar no irmão de 14 e vizinho de 4 no Piauí

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Mulher de 31 anos foi autuada pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela. (Foto: Divulgação)

Uma criança de 11 anos é suspeita de atirar acidentalmente no próprio irmão de 14 anos e no vizinho de 4 anos, na quarta-feira (15), na cidade de Luzilândia, Norte do Piauí. A mãe de 31 anos foi presa.

Segundo o delegado Antônio Alves, titular da Delegacia de Luzilândia, a polícia soube do caso após o hospital da cidade informar que dois menores deram entrada com ferimentos de disparo de arma de fogo.

“Após diligências descobrimos que o autor dos disparos era uma criança de 11 anos. A mãe foi localizada e presa em flagrante, e a espingarda apreendida. Ela foi autuada pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela”, informou.

O adolescente de 14 anos foi atingido na perna e a criança de 4 anos no rosto. O quadro deles é estável, mas devido à gravidade dos ferimentos foram transferidos para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba.

Investigação

De acordo com o delegado, as crianças e o adolescente estavam brincando na casa, no bairro Francisca Trindade. As mães e uma vizinha estavam em outro cômodo, quando os menores entraram no quarto onde estava a espingarda.

“Elas contaram que em determinado momento as crianças entraram no quarto e depois ouviram um barulho de disparo. Como eles estavam sozinhos, não sei se pegaram na arma por curiosidade ou estavam brincando com ela”, destacou.

O delegado informou que ainda não foi possível ouvir os envolvidos no caso e que aguarda a alta das vítimas para pegar os depoimentos. As informações são do portal de notícias G1.

