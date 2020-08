Maiara e Maraísa, Seu Jorge, Alcione: confira as lives do final de semana

Maiara e Maraísa fazem show no sábado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Maiara e Maraísa fazem show no sábado.

O final de semana chegou e com ele, as lives. Nem todas são gratuitas: neste sábado (15) acontecem duas lives com venda de ingressos, a de Seu Jorge cantando músicas de David Bowie, às 16h, e outra de Alcione, às 18h.

Maiara e Maraísa fazem show às 17h30 de sábado e Gusttavo Lima às 18h30 de domingo (16).

Veja outras atrações que estarão ao vivo:

Sábado (15)

16h – Seu Jorge em tributo a David Bowie (com venda de ingresso)

17h30 – Maiara e Maraísa

18h – Alcione (com venda de ingresso)

20h – João Bosco

20h – Otto

Domingo (16)

16h – Teodoro e Sampaio na Live Casa dos Caipiras e participação de Adriana Farias, Marcelo Teodoro, Karoline Violeira, Augusto César e Gustavo, João Vitor e Gabriel e Kallebe e Davi.

18h30 – Gusttavo Lima e Jonas Esticado