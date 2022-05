Economia Maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil acha repasses insuficientes

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Atualmente, o benefício atende cerca de 18 milhões de famílias brasileiras.(Foto: Reprodução)

Segundo o levantamento do Datafolha divulgado nesta segunda-feira (30), 69% dos beneficiários do programa Auxílio Brasil consideram os valores repassados pelo governo federal insuficientes. Outros 29% acham que os repasses são suficientes, e 2%, mais do que suficientes. Atualmente, o benefício atende cerca de 18 milhões de famílias brasileiras.

Entre os eleitores que aprovam o governo de Jair Bolsonaro (PL), o percentual de aprovação sobe, e 39% afirmam estar satisfeitos com o valor. Por outro lado, apenas 23% dos entrevistados que desaprovam a gestão do presidente consideram o repasse suficiente.

A insatisfação registrada nesta pesquisa é igual à registrada em março, momento em que 68% das pessoas que recebiam o benefício classificaram as transferências como insuficientes. Os inscritos no Auxílio Brasil recebem, no mínimo, R$ 400 mensais. No mês de abril, o valor médio pago foi de R$ 403,08.

A aprovação ao governo é menor entre os beneficiários do programa do que na população como um todo. Segundo o levantamento, apenas 19% das pessoas que recebem o auxílio classificam o desempenho de Bolsonaro como ótimo ou bom. Outros 45% o reprovam. Além disso, 66% dos entrevistados responderam que o recebimento do benefício não influencia o voto para presidente e 31% disseram que terá alguma influência.

O Datafolha entrevistou, na quarta e quinta-feira da última semana, 2.556 eleitores em 181 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05166/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.

Caixa paga Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal pagou nesta segunda-feira (30) a parcela de maio do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas.

Benefícios básicos – O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas.

Podem receber o benefício famílias com renda per capita até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.

