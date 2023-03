Economia Mais da metade dos celulares que serão vendidos este ano serão 5G

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Samsung diz que rede 5G será mais acessível para as pessoas durante o ano 2023,(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líder nas vendas de smartphones em todo mundo, a Samsung prevê que 2023 será uma espécie de marco para o 5G, a quinta geração de telefonia móvel, que confere velocidade até cem vezes superior ao atual 4G. Nas previsões da gigante coreana, será o ano em que os celulares aptos para a nova tecnologia vão superar mais da metade das vendas globais de aparelhos no mundo, revela TM Roh, presidente global da divisão de Telefonia Móvel da Samsung.

A estratégia multinacional em mercados emergentes como o Brasil é investir em aparelhos 5G mais baratos no portfólio. O executivo avalia que desafios como a pressão inflacionária, problemas cambiais e riscos geopolíticos vão continuar afetando toda a indústria ao longo do primeiro semestre deste ano: “Com a economia lenta e também a desaceleração da demanda em toda a indústria móvel, acredito que os consumidores se tornarão mais sábios e cautelosos em suas escolhas.”

O executivo apontou entre os novos serviços a serem criados e fornecidos na rede 5G, o jogo baseado em nuvem através de streaming e também uma experiência imersiva baseada no metaverso, com realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. “A experiência imersiva será um novo ecossistema e em conjunto com os smartphones criará oportunidades tanto para os consumidores quanto para as empresas, como soluções de telepresença. Esses campos vão se desenvolver”, disse Roh.

“No futuro próximo para o próprio smartphone, por exemplo, a interface do usuário vai passar de 2D para 3D. Então, os serviços móveis baseados em 3D também aumentarão, como os avatares baseados em 3D”.

Economia global

Com a economia lenta e também a desaceleração da demanda em toda a indústria móvel, Roh disse acreditar que os consumidores se tornarão mais sábios e cautelosos em suas escolhas. Então, eles iriam para os produtos absolutamente essenciais, que dariam a eles o valor de que precisam.

Ao mesmo tempo, explicou o CEO, a Sansung investe em melhorar os pontos de contato com os clientes e sua experiência de varejo, fortalecendo os canais de venda. Pretendemos continuar fazendo isso na América Latina. Em relação à escassez de material, houve melhora considerável, mas não podemos dizer que está 100% de volta à situação anterior à covid.

Sustentabilidade

A Sansung vem utilizando materiais recicláveis em seus produtos, uma estratégia que vem reforçando a marca. O executivo da gigante coreana citou a unificação da porta de carregamento, não apenas para smartphones, mas também para laptops e outros dispositivos. Isso vai orientar a indústria na direção certa e fortalecer a colaboração entre todos.

“Acredito que seremos capazes de liderar as tendências do setor e disseminar as tecnologias necessárias para proporcionar uma melhor proteção ambiental. Um exemplo é a unificação da porta de carregamento (com a saída USB-C). Sem isso, haveria muitos carregadores que seriam descartados, apesar de poderem ser reutilizados ou reciclados”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/mais-da-metade-dos-celulares-que-serao-vendidos-este-ano-serao-5g/

Mais da metade dos celulares que serão vendidos este ano serão 5G