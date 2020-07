O boletim do Ministério da Saúde mostra que 52% das mortes foram fora das regiões metropolitanas. A interiorização da doença pode ser observada na quantidade crescente de casos na doença. No começo da pandemia, a maioria dos óbitos era nos grandes centros. No boletim anterior, com dados até 27 de junho, pela primeira vez as regiões metropolitanas concentraram menos da metade das mortes.

Boletim

O Brasil atingiu a marca de um milhão de casos recuperados de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o País acumula 1.713.160 de casos confirmados e 67.964 mortes.

Nas últimas 24 horas, foram adicionadas 1.223 mortes aos registros oficiais. Há ainda 4.105 óbitos em investigação. O painel do órgão também trouxe 44.571 novos casos diagnosticados de terça (7) para quarta. Estão em acompanhamento no País 624.695 pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Os Estados com mais mortes são São Paulo (16.788), Rio de Janeiro (10.970), Ceará (6.665), Pernambuco (5.323) e Pará (5.169). As unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são Mato Grosso do Sul (134), Tocantins (233), Roraima (386), Acre (404) e Santa Catarina (432).

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta em Brasília, a equipe do Ministério da Saúde apresentou a evolução da pandemia no País, destacando uma estabilidade na curva do número de mortes e um aumento na curva dos casos confirmados.