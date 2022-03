Saúde Mais de 155 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a covid

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Este número representa 72,3% da população total do País. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira (3) mostram que 155.318.292 pessoas estão totalmente imunizadas contra a covid-19 no Brasil. Este número representa 72,3% da população total do País. A dose de reforço foi aplicada em 65.308.575 pessoas, o que corresponde a 30,4% da população.

A população com 5 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 86,34% e a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 77,6%. A dose de reforço foi aplicada em 40,37% da população com 18 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

Apenas o Amapá não divulgou dados de doses aplicadas em crianças até o momento. No total, 9.272.575 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa 45,23% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose.

Brasil, 3 de março

– Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 155.318.292 (72,3% da população total e 77,6% da população vacinável – população com 5 anos de idade ou mais);

– Total de pessoas que receberam a dose de reforço: 65.308.575 (30,4% da população total e 40,06% da população vacinável – população com 18 anos de idade ou mais);

– Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 172.805.354 (80,44% da população total e 86,34% da população vacinável – população com 5 anos de idade ou mais);

– Total de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose: 9.272.575 (45,23% da população entre cinco e 11 anos);

– Total de doses aplicadas: 393.432.221 (89% das doses distribuídas para os estados);

– 25 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AM, DF, MS, RN, RR, RS, SC, SE, SP, MG, RO, MT, PB, CE, AP, PA, TO, PI, ES, PE, RJ, GO, MA, BA, AL;

– 1 estado não divulgou dados novos: PR.

