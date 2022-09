Porto Alegre Mais de 2,5 mil pessoas devem se apresentar no Desfile 20 de Setembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Programação a condução da chama crioula por um condutor acompanhado de 12 cavaleiros, desfiles cívico-militar, temático e tradicionalista Foto: Divulgação Programação a condução da chama crioula por um condutor acompanhado de 12 cavaleiros, desfiles cívico-militar, temático e tradicionalista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para comemorar o Dia do Gaúcho, na próxima terça-feira (20), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2022, realiza o Desfile 20 de Setembro. A cavalo, em veículos ou a pé, mais de 2,5 mil pessoas devem se apresentar no evento.

A programação será desenvolvida na Av. Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, no sentido Beira-Rio/ Parque Harmonia, a partir das 8h30, com desfile cívico-militar. Às 9h30, a União das Etnias de Ijuí (Ueti) apresentará o desfile temático “Etnias do gaúcho: Rio Grande, terra de muitas terras”, alusivo ao tema dos festejos deste ano, que propõe uma valorização da diversidade do povo gaúcho.

Chama crioula

O desfile tradicionalista está marcado para as 10h15. No grupamento de abertura, a chama crioula será levada por um condutor, acompanhado de 12 cavaleiros. Gerada em Canguçu, a chama percorreu as 30 regiões tradicionalistas do Estado até chegar à capital. O desfile terá a participação de 25 grupos, entre CTGs e Piquetes.

Programação

Av. Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, no sentido Beira-Rio/ Parque Harmonia

8h30 – Desfile cívico-militar

9h30 – Desfile temático

10h15 – Desfile tradicionalista

O desfile em números:

Desfile cívico-militar

Brigada Militar: 20 viaturas e cerca de 440 pessoas a pé

Corpo de Bombeiros: 20 veículos

Polícia Civil: 20 viaturas, uma lancha e 350 pessoas a pé

Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe): 20 viaturas, um ônibus e 350 pessoas a pé

Instituto-Geral de Perícias (IGP): 20 viaturas

4º Regimento de Polícia Montada da BM (RPMON): 40 cavalarianos

Desfile temático:

200 integrantes da União das Etnias de Ijuí (Ueti)

Desfile tradicionalista:

25 grupos, entre CTGs e Piquetes, somando 700 participantes a cavalo e 350 a pé

A programação contará com a presença de diversas autoridades. Estão confirmadas a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior; do patrono dos festejos, Adair de Freitas; da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo; da secretária adjunta de Estado da Cultura, Gabriella Meindrad, que preside a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2022; do presidente do MTG, Manoelito Savaris; e do general Fernando Soares, do Comando Militar do Sul.

