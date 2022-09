Mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI.

Mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI. (Foto: Cesar Lopes / PMPA)

Foto: Cesar Lopes / PMPA