Mais de 26 kg de drogas, explosivos e arma são apreendidos no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre

14 de janeiro de 2021

Material apreendido em refinaria de droga no bairro Bom Jesus. Foto: Divulgação/BM Material apreendido em refinaria de droga no bairro Bom Jesus. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

Nesta quinta-feira (14), o 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar apreendeu no interior da Vila Bom Jesus uma grande quantidade de drogas, materiais utilizados em roubos a banco e arma de fogo.

Quando estavam em patrulhamento na área, os policiais militares perceberam movimentação suspeita de dois homens em local conhecido por circulação intensa de traficantes de drogas. Os militares abordaram um deles, mas o homem conseguiu fugir, e o outro também correu. Ao tentar alcançá-los, os policiais encontraram uma casa aberta e desocupada com diversas embalagens de entorpecentes jogadas ao chão.

Os policiais constataram que se tratava de uma refinaria de drogas, onde foram encontrados 18,246 kg de cocaína, 30 kg de insumos para o refinamento desta droga, 8,443 kg de crack, 123 gramas de maconha, e diversos componentes químicos como éter, acetona, álcool isopropílico, rifamicina sódica, quatro balanças de precisão, liquidificadores, além de uma pistola 9mm Taurus com numeração suprimida, cinco carregadores de pistola 9mm e dois carregadores de fuzil 556.

Materiais utilizados em roubos a banco também foram apreendidos, como “miguelitos”, balaclavas, cofres de metal, roupas camufladas, capas de colete balístico, sete cartuchos de emulsão, sendo necessário o acionamento do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar para a retirada do material explosivo com segurança.

No local da primeira tentativa de abordagem dos indivíduos, havia um veículo VW Saveiro, aberto e com a chave na ignição, sobre o banco do automóvel, no qual foi encontrada droga. O veículo foi levado à 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, já que o proprietário não compareceu ao local, juntamente com os demais materiais apreendidos.

