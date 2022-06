Brasil Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome, aponta pesquisa

8 de junho de 2022

A insegurança alimentar foi agravada pela pandemia de coronavírus. (Foto: Reprodução de TV)

A pandemia de coronavírus agravou a fome no Brasil, que possui atualmente 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente. Neste ano, há 14 milhões de brasileiros a mais em insegurança alimentar grave do que em 2020.

Seis em cada dez domicílios não conseguem manter acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com a escassez de alimentos no futuro, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais impactadas.

Os dados são do 2º Inquérito Nacional Sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (08) pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

O estudo revela que mais da metade (58,7%) da população brasileira convive com algum tipo de insegurança alimentar em grau leve, moderado ou grave (fome total). Em números absolutos, são 125,2 milhões de brasileiros nessas condições, um aumento de 7,2% em relação a 2020, quando começou a pandemia de Covid-19.

Os dados da pesquisa foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022, com entrevistas em 12.745 residências brasileiras, em áreas urbanas e rurais de 577 municípios distribuídos nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A metodologia da pesquisa considerou a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a mesma utilizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para mapear a fome no País.

