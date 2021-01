Porto Alegre Mais de 336 mil contribuintes aproveitaram o pagamento do IPTU 2021 com desconto de 10%

8 de janeiro de 2021

Foram pagas 336.442 das 664.017 guias (50,67%), contabilizando R$ 521,9 milhões. Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA Foram pagas 336.442 das 664.017 guias (50,67%), contabilizando R$ 521,9 milhões. (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA) Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA

A SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) anunciou nesta sexta-feira (8) o resultado da arrecadação do pagamento do IPTU 2021 antecipado. Foram pagas 336.442 das 664.017 guias (50,67%), contabilizando R$ 521,9 milhões. Do total arrecadado, pelo menos 25% são destinados à educação e 15% aplicados em saúde. Os outros 60% serão utilizados em serviços prestados à população.

De acordo com o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a ampliação do calendário de pagamento, que se iniciou em 1º de dezembro do ano passado, e a data de vencimento expandida até 5 de janeiro, permitiram uma boa divulgação e uma grande adesão dos contribuintes, que optaram em quitar o imposto integralmente, aproveitando o desconto de 10% oferecido pela prefeitura.

A data limite para o pagamento do tributo, sem desconto, é 8 de março. É possível quitar à vista ou de forma parcelada, em até 10 vezes. As guias de pagamento podem ser acessadas neste site. Além do acesso ao documento, o site permite ver como foi calculado o imposto. As guias também são enviadas pelos Correios.

Para regularizar dívidas de exercícios anteriores, o devedor pode contatar a Receita pelo WhatsApp, por meio deste link ou parcelar por este site. A manutenção da condição de inadimplente resultará na inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial e apontamento nos órgãos de restrição ao crédito.

Como acessar

Os contribuintes que desejam consultar e imprimir a guia de pagamento devem acessar a plataforma e clicar no primeiro ícone, “Imprima a Guia”, e, em seguida, em “Emitir Guia”. Para gerar o documento, é preciso inserir a inscrição do imóvel (que também pode ser pesquisada no site, através do CPF do titular e endereço). O valor gerado refere-se ao IPTU com desconto mais a TCL (Taxa de Coleta de Lixo).

Atendimento

A Secretaria da Fazenda tem atendimento presencial, que está operando com restrições de capacidade devido às medidas de redução do contágio pela Covid-19, e também pelo 156 (onde o usuário deve escolher a opção 4 para falar sobre o tributo). A pasta orienta, no entanto, que os usuários busquem tirar suas dúvidas por meio do site antes de recorrer às outras opções. No item “Saiba mais”, há lista de perguntas e respostas sobre o assunto.

