Brasil Mais de 400 pessoas são detidas durante o pré-carnaval em São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Megablocos arrastaram foliões na Zona Sul, Oeste e no Centro de São Paulo Foto: Reprodução de TV Megablocos arrastaram foliões na Zona Sul, Oeste e no Centro de São Paulo Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Mais de 400 pessoas foram detidas durante o final de semana de pré-carnaval em São Paulo, segundo balanço da SSP (Secretaria da Segurança Pública) divulgado na manhã desta segunda-feira (17).

De acordo com a SSP, nestes primeiros dois dias de folia, 64. 847 pessoas foram abordadas, sendo 265 presas, 21 adolescentes apreendidos e 127 procurados pela Justiça capturados.

O final de semana de festa teve desfiles de blocos já consagrados na cidade, como Acadêmicos do Baixo Augusta, na região central. A folia na capital paulista também foi marcada pela multidão de pessoas nas ruas e a presença de famosas.

Neste domingo (16), a atriz Alessandra Negrini comandou o Acadêmicos do Baixo Augusta com fantasia manifesto em apoio à demarcação de terras indígenas. Na mesma data, a apresentadora Sabrina Sato fez sua estreia nos blocos de ruas. No sábado (15), os blocos dos cantores Alceu Valença e Elba Ramalho reuniram 300 mil pessoas na região do Ibirapuera.

Roubos e furtos

Dentre as prisões, quatro colombianos, sendo três mulheres, foram detidos com 48 celulares furtados e roubados durante um bloco na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Na Avenida Luis Carlos Berrini, no início da tarde de domingo (16), um policial civil reagiu a um assalto e disparou contra um homem. Cinco pessoas foram baleadas e duas pessoas detidas. Entre os feridos estão duas mulheres que brincavam no carnaval de rua.

