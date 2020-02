Política Governador Eduardo Leite recebe diplomata indicado para o cargo de embaixador do Brasil nos EUA

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Leite (D) detalhou para Forster ações do governo do Estado, destacando medidas de grande impacto fiscal como a Reforma RS Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Leite detalhou para Forster ações do governo do Estado, destacando medidas de grande impacto fiscal como a Reforma RS - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu o indicado pelo governo federal para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor José Forster Junior, nesta segunda-feira (17), no Palácio Piratini. Na última quinta-feira (13), o diplomata foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. O próximo passo para a obtenção do cargo de embaixador é a apreciação no plenário do Senado.

Natural de Porto Alegre, Forster é diplomata do Itamaraty desde 1985. A atuação nos Estados Unidos começou em 1992, como chefe do setor de política comercial na embaixada do Brasil em Washington. Depois, ele comandou os consulados de Hartford (2009 a 2013) e Nova York (2016 a 2017). No ano passado, assumiu o cargo de encarregado de negócios da embaixada brasileira na capital americana.

No encontro, Leite detalhou as principais ações desenvolvidas pelo governo do Estado, destacando medidas de grande impacto fiscal como a Reforma RS, as privatizações, a parceria público-privada da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) e as futuras concessões de estradas. O protagonismo dos parques tecnológicos gaúchos no cenário nacional foi outro tema discutido na reunião.

Forster disse que deseja fortalecer as relações do Brasil com os Estados Unidos, ampliando as atividades comerciais entre os países e gerando novas oportunidades para o Rio Grande do Sul.

