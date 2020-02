Política Bolsonaro diz que reforma administrativa está madura para ser enviada ao Legislativo

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Segundo presidente (foto), proposta será discutida com ministro da Economia, Paulo Guedes Foto: Alan Santos/PR Segundo presidente (foto), proposta será discutida com ministro da Economia, Paulo Guedes (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (17) que a reforma administrativa está “madura” para ser enviada ao Poder Legislativo e ressaltou que, neste momento, não pode ser irresponsável em abrir novos concursos públicos.

Na entrada do Palácio da Alvorada, onde cumprimentou um grupo de eleitores, ele disse esperar que a iniciativa seja finalizada “o mais rápido possível”. A expectativa do Palácio do Planalto é de que ela seja enviada até o final desta semana. E, até ser aprovada, a ideia da equipe econômica é evitar concursos públicos “desnecessários”.

“Espero que o mais rápido possível eu encaminhe. Hoje vou conversar com [o ministro da Economia] Paulo Guedes. A reforma administrativa está madura para ser apresentada. Faltam algumas alterações ainda e a questão da estabilidade é daqui para a frente”, afirmou.

O presidente ressaltou que não travará os concursos, mas que só pretende realizar aqueles que sejam “essenciais”. E acrescentou que a proposta de reformulação da máquina irá extinguir algumas profissões que não são mais necessárias para o poder público.

“Não é travar. Os concursos públicos só os essenciais. Essa é que é a ideia”, disse. “Há concursos que foram feitos no passado e que nós demos prosseguimento agora. Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concursos que poderão ser desnecessários”, emendou.

Em janeiro, Bolsonaro disse que enviaria a iniciativa neste mês. A pressão do núcleo político do Palácio do Planalto, no entanto, tem travado até agora a apresentação da medida. O projeto modifica as regras de contratação e remuneração de servidores públicos de todo o País.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário